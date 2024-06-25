Собянин рассказал о планах благоустройства в Центральном округе Москвы

В парке обновят детские площадки Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале, что в Центральном округе есть места, которые неплохо бы подремонтировать, добавить комфорта и функциональности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии