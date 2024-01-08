Футболисты с Украины потребовали от Макрона не допускать Россию на ОИ-2024

Молодежная сборная Украины по футболу обратилась к властям Франции, в частности к президенту страны Эммануэлю Макрону, с просьбой не допустить спортсменов из России до участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии