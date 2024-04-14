Правительство поддержит в рамках СПИК производителей гибридных машин в России

Производители гибридных транспортных средств в России смогут заключать с государством СПИК 2.0 (специальные инвестиционные контракты) для получения преференций от государства взамен на локализацию в России современных технологий.
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