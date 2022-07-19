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Экс-защитник «Химок» Набиуллин интересен «Краснодару», «Пари НН» и «Торпедо». Приоритет – возвращение в «Рубин»

Экс-защитник «Зенита» и «Сочи» Эльмир Набиуллин может вернуться в «Рубин». Вариант с переходом в казанский клуб – приоритетный для 27-летнего игрока.

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