Украинский пленный спас российского бойца от FPV-дрона

www.globallookpress.com/Shatokhina Natalya/news.ru Украинский военнопленный спас российского бойца от дрона-камикадзе ВСУ с помощью противодронового ружья, рассказал РИА Новости штурмовик 242-го гвардейского мотострелкового полка южной группировки войск с позывным "Повар".
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