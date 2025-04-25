CBS News: Байден примет участие в похоронах Папы Римского

Бывший президент США Джо Байден, как ожидается, посетит похороны Папы Римского Франциска в Ватикане. «Бывший президент Джо Байден, который поддерживал тесные рабочие и личные отношения с Папой Франциском.
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