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Германия подаст в суд на «Талибан» из-за дискриминации женщин

Германия подаст в суд на «Талибан» из-за дискриминации женщин

Германия, Австралия, Канада и Нидерланды подадут иск против находящегося у власти в Афганистане движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в Международный суд ООН из-за дискриминации женщин.

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