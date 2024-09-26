Германия подаст в суд на «Талибан» из-за дискриминации женщин

Германия, Австралия, Канада и Нидерланды подадут иск против находящегося у власти в Афганистане движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в Международный суд ООН из-за дискриминации женщин.
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