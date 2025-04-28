Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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В Москве окончательно закрывается клуб, в котором прошла «голая вечеринка»

В Москве окончательно закрывается клуб, в котором прошла «голая вечеринка»

В эти выходные пройдут последние вечеринки в легендарном арт-центре «Мутабор». Заведение работало в здании шарикоподшипникового завода с 2019 года, а с марта прошлого года сменило название на «Клуб Арма».

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