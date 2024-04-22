Активисты ЕР, МГЕР и «Волонтеров Победы» провели провели субботники

Молодогвардейцы привели в порядок братские могилы и территории памятников в 58 регионах. На уборку памятников и мемориалов, захоронений участников Великой Отечественной войны вышли представители «Единой России», сторонники, волонтёры, жители регионов.
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