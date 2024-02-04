Назван простой способ избавиться от смартфонной зависимости

Зависимость от телефона распознать достаточно сложно, однако насторожиться стоит, если человек использует его как своеобразную психологическую анестезию, предупредила психолог ЦКБ «РЖД-Медицина» Екатерина Секацкая.
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