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Назван простой способ избавиться от смартфонной зависимости

Назван простой способ избавиться от смартфонной зависимости

Зависимость от телефона распознать достаточно сложно, однако насторожиться стоит, если человек использует его как своеобразную психологическую анестезию, предупредила психолог ЦКБ «РЖД-Медицина» Екатерина Секацкая.

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