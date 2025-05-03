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Свежие комментарии

´Линия переработки - пять этажей´ Почему готовое масло рапса не отличит от подсолнечного даже эксперт?

´Линия переработки - пять этажей´ Почему готовое масло рапса не отличит от подсолнечного даже эксперт?

Еще лет 10 или 15 лет назад рапсовое масло вызывало стойкую ассоциацию с биотопливом, а в Советском Союзе эту культуру в сельскохозяйственных целях не рассматривали в принципе: не выращивали и, как ее перерабатывать, не представляли.

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