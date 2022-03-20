Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ludmila alechshenko (Koroleva)
    Сволочь, а он не хочет помочь детям Донбасса?Гасли представил ...
  • Evgeniy LeV
    Гасли-гасли...  и погасли!  ДБ!Гасли представил ...
  • Сергей Рузманов
    На хрена ты извинялся, слабак? За то, как они гнобят наших спортсменов, меньше чем мерзавцами их не стоит называтьТренер мужской сб...

Кристапс Порзингис вколотил сверху через Леброна Джеймса

Кристапс Порзингис вколотил сверху через Леброна Джеймса

Центровой «Вашингтона» Кристапс Порзингис в заключительной четверти матча против «Лейкерс» исполнил мощный данк через лидера соперника Леброна Джеймса.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх