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FiNE NEWS

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Удары по складам НАТО в Киеве и возможное местонахождение Зеленского во время обстрелов

В результате ночных ударов по Киеву возникли пожары на нескольких объектах, используемых украинскими военными, в том числе на крупном складе вооружений и техники, поставленных из стран НАТО.

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