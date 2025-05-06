Стресс на уровне сообщества ослабляет реакции мозга на вознаграждения и потери

Новое исследование, проведенное в Университете Бингемтона (Binghamton University), выявило, что стресс на уровне сообщества может ослабить нейронные реакции мозга, связанные с мотивацией и эмоциональным участием.
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