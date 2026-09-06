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The Eurasia Daily news agency

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Senator: Khodorkovsky* is a "cold" collaborator of the XXI century

Senator: Khodorkovsky* is a "cold" collaborator of the XXI century

Vladimir Dzhabarov, chairman of the Federation Council Commission for the Protection of State Sovereignty and the Prevention of interference in the Internal Affairs of the Russian Federation, writes about the collaborators of the XXI century in the telegram channel.

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