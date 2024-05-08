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Экс-глава спецслужбы Кедми: ЦАХАЛ пытается ограничить снабжение ХАМАС оружием

Экс-глава спецслужбы Кедми: ЦАХАЛ пытается ограничить снабжение ХАМАС оружием

Израиль установил контроль над палестинской частью КПП «Рафах» на границе сектора Газа. Таким образом ЦАХАЛ пытается ограничить пути поставок оружия для движения ХАМАС, сообщил экс-руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми газете «Взгляд».

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