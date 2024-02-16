Лукашенко сообщил о задержании диверсантов на границе Белоруссии с Украиной

На западе Белоруссии на границе с Украиной задержаны диверсанты. Об этом сообщил 16 февраля президент республики Александр Лукашенко на общем собрании Белорусского республиканского союза потребительских обществ.
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