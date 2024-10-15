Китай готов совместно с Индонезией продвигать высококачественное сотрудничество в рамках инициативы "Пояс и путь" -- Си Цзиньпин

Пекин, 14 октября /Синьхуа/ -- Китай готов сотрудничать с Индонезией в целях совместного продвижения высококачественного сотрудничества в рамках инициативы "Пояс и путь", обеспечения устойчивой работы высокоскоростной железной дороги Джакарта-Бандунг и создания большего числа возможностей для сотрудничества на благо народов обеих стран.