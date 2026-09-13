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Кудашов об удалении Спронга до конца игры: «Как-то двояко – игрок «Сибири» очень низко тянулся за шайбой, умышленного удара не было. Мы сплотились»

Главный тренер « Автомобилиста » Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Сибирью» (5:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

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