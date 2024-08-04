Sotheby’s делает ставку на китайских покупателей

Sotheby’s открыл новые торговые и выставочные площади площадью 24 000 квадратных футов в самом сердце центрального делового района Гонконга в попытке охватить рынок розничной торговли предметами роскоши региона, несмотря на недавний спад покупательной способности Китая.
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