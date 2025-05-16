Войска ПВО ликвидировали 64 украинских беспилотника, летевших в сторону Крыма

Согласно информации Минобороны РФ, с 22.00 15 мая до 08.30 16 мая дежурные средства противовоздушной обороны России нейтрализовали 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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