Злочинный напад Путина

VG

Vasily Golov

Нет у Украины украинских мин,есть только советского образца.Она минировала вход в порты.Лоцман проводил Балкеры через минные поля. Но течения унесло мины до берегом Турции.Шторма срывали минрепы у якорных мин.Их течения уносило.