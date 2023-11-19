Злочинный напад ПутинаВ Черном море в минувший четверг на мине подорвалось судно Georgia S, перевозившее зерно под флагом Либерии, сообщило украинское издание "Укррудпром" со ссылкой на источники.
Злочинный напад Путина
Комментарии
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Модест
С нашей стороны потерь нет...
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14 час.
VG
Vasily Golov
Нет у Украины украинских мин,есть только советского образца.Она минировала вход в порты.Лоцман проводил Балкеры через минные поля. Но течения унесло мины до берегом Турции.Шторма срывали минрепы у якорных мин.Их течения уносило.
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11 час.
Регина Толстоброва
Значит еще не раз там подорвутся корабли. И поделом.
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11 час.
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