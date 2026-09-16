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В Крыму скорректировали ограничения на детский отдых

В Крыму скорректировали ограничения на детский отдых

Власти Республики Крым внесли изменения в действующий указ, сняв запрет на размещение детей в Международном детском центре «Артек», а также на спортивных базах полуострова — теперь там снова могут проходить физкультурные мероприятия, включенные в Единый календарный план.

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