Шапиро: выбор Харрис стал подарком для республиканцев

Камала Харрис в качестве кандидата в президенты США выбрала в качестве напарника Тима Уолца. Однако политический обозреватель Бен Шапиро назвал такое решение подарком для республиканской партии, передает РИА Новости.
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