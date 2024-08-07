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Шапиро: выбор Харрис стал подарком для республиканцев

Шапиро: выбор Харрис стал подарком для республиканцев

Камала Харрис в качестве кандидата в президенты США выбрала в качестве напарника Тима Уолца. Однако политический обозреватель Бен Шапиро назвал такое решение подарком для республиканской партии, передает РИА Новости.

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Владимир Моргунов
&quot;ЦЫПЛЯТ&quot; 04.11.2024 ГОДА ПОСЧИТАЕТЕ !!!
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