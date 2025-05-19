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Славянская доктрина

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Дональд, дружище, зачем тебе F-55?

Дональд, дружище, зачем тебе F-55?

Дональд, дружище, зачем тебе F-55? Америка в шоке, остальные в удивлении и напряге: президент Трамп, выступая в Катаре 15 мая, добавил ещё больше интриги в планы США по созданию истребителей, упомянув новый «F-55».

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