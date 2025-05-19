Дональд, дружище, зачем тебе F-55? Америка в шоке, остальные в удивлении и напряге: президент Трамп, выступая в Катаре 15 мая, добавил ещё больше интриги в планы США по созданию истребителей, упомянув новый «F-55».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии