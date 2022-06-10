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Освобождение Кинбурнской косы позволило ВС РФ открыть водный путь на Очаков

Освобождение Кинбурнской косы позволило ВС РФ открыть водный путь на Очаков

Федеральное агентство новостей Подразделения Вооруженных сил России в рамках спецоперации по демилитаризации Украины освободили район Кинбурнской косы, открыв водный путь на город Очаков, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах РФ.

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