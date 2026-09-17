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Медучреждения Дагестана закупают бензин по цене вдвое дороже, чем в среднем по России

Медучреждения Дагестана закупают бензин по цене вдвое дороже, чем в среднем по России

За литр заплатят до 142 рублей — это рыночная стоимость, которая в два раза превышает среднероссийский показательОдин из самых дотационных регионов в стране — Дагестан — страдает от топливного кризиса.

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