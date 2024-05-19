Представитель МИД Захарова назвала цель приглашения Макрона в Грузию 26 мая

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригласила французского коллегу Эммануэля Макрона посетить республику в национальный праздник - День независимости Грузии - 26 мая с целью "окончательного освобождения Кавказа от советского ига и пророссийских настроений".
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