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Путин и Макрон в третий раз за неделю провели телефонный разговор

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг в телефонном разговоре с коллегой из Франции Эмманюэлем Макроном обсудил вопросы, связанные с переговорами России с США и НАТО о гарантиях безопасности.

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