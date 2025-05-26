Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • чак
    Собака когда делать нечего лижет шарики, вот и гаишники всё не могут успокоиться.Россияне могут ез...
  • Alex Nемо
    Пусть скажут спасибо что не я возглавляю эту делегацию. Дипломатический скандал и вой с их стороны был бы в разы гром...Киев умоляет убра...
  • Андрей
    желательно найти трупами или сделать трупами этих бандерлогов.Дедушку, над кото...

Какой-то укурок совершал непотребные движения с православным крестом, а девица с покоцанной наколками физиономией обещала "обос…ть иконы

Какой-то укурок совершал непотребные движения с православным крестом, а девица с покоцанной наколками физиономией обещала "обос…ть иконы

Русский Колоколъ Надругавшиеся над крестом наркоблогеры из Балашихи – это медийный проект Сценарии, техническая поддержка, продвижение и деньги – все указывает на то, что детишки "играют в андеграунд" под заказ.

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