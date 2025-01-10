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Почему США обречены?

Вчера  смотрела,  как    пиндосы в Калифорнии   пожары тушат, и  тихонько офигевала:  в  первом  сюжете  показывали,  как    доблестные   огнеборцы  дорожным  конусом  черпают воду  из  лужи и льют её  на  огонь;  во втором    ещё  более   доблестные   огнеборцы носят  воду  в  женских    сумках.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Туда им и дорога....Страна паразит с фантиком (долларом ни чем не обеспеченная бумажка...Хоть зад подтирай)...Да и всё могущество этого государства и держится пока на этом фантике...Грохнется фантик...Грохнется США да так...Что мало не покажется.
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10 час.
Геннадий Хрипунов
А почему не тушат голубые-пидоры, которых любит Байден, что  Байдену нужно чтобы весь Лос-Анжелис сгорел ради пидорасов и детей которые потом будут пидорасами ?
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5 час.

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