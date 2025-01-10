Почему США обречены?

ВС

Вадим Скоробогатов

Туда им и дорога....Страна паразит с фантиком (долларом ни чем не обеспеченная бумажка...Хоть зад подтирай)...Да и всё могущество этого государства и держится пока на этом фантике...Грохнется фантик...Грохнется США да так...Что мало не покажется.