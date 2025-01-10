Вчера смотрела, как пиндосы в Калифорнии пожары тушат, и тихонько офигевала: в первом сюжете показывали, как доблестные огнеборцы дорожным конусом черпают воду из лужи и льют её на огонь; во втором ещё более доблестные огнеборцы носят воду в женских сумках.
Почему США обречены?
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Туда им и дорога....Страна паразит с фантиком (долларом ни чем не обеспеченная бумажка...Хоть зад подтирай)...Да и всё могущество этого государства и держится пока на этом фантике...Грохнется фантик...Грохнется США да так...Что мало не покажется.
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10 час.
Геннадий Хрипунов
А почему не тушат голубые-пидоры, которых любит Байден, что Байдену нужно чтобы весь Лос-Анжелис сгорел ради пидорасов и детей которые потом будут пидорасами ?
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5 час.
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