Цена курской авантюры Зеленского оказалась слишком высока. Об этом пишет агентство Reuters. В публикации отмечается, что с августа прошлого года ВСУ понесли огромные потери в людях и технике, не добившись при этом абсолютно ничего.
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