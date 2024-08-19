Причастники радости

19 августа — день, когда православные христиане вспоминают событие Преображения Господня. И именно так — Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, а не Яблочный Спас называется этот великий двунадесятый праздник в церковной традиции.
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