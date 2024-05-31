СЕГОДНЯ в ДК "Победа" ко Дню защиты детей состоится Концерт детского творчества🎉🎉🎉 В программе выступления учеников Детской школы искусств, ансамблей танца "Семицветик" и "Аквамарин".
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СЕГОДНЯ в ДК "Победа" ко Дню защиты детей состоится Концерт детского творчества🎉🎉🎉 В программе выступления учеников Детской школы искусств, ансамблей танца "Семицветик" и "Аквамарин".