Как оперативники штурмовали наркопритоны

Экс-сотрудник МВД РФ рассказал о том, как выслеживал сбытчиков наркотиков в 2000-хАлександр Шогин/ТАСС Страх заразиться СПИДом, уколовшись о шприц наркомана, охота на барыг и проблемы в семье: по случаю Дня работников органов наркоконтроля, который отмечается 11 марта, «Газета.
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