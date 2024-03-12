Как оперативники штурмовали наркопритоны

Экс-сотрудник МВД РФ рассказал о том, как выслеживал сбытчиков наркотиков в 2000-хАлександр Шогин/ТАСС Страх заразиться СПИДом, уколовшись о шприц наркомана, охота на барыг и проблемы в семье: по случаю Дня работников органов наркоконтроля, который отмечается 11 марта, «Газета.