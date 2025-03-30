В сервисах Яндекс-банка вновь был зафиксирован сбой

Некоторые клиенты «Яндекс банка» с 12.00 мск жалуются, что не могут совершить перевод или не могут войти в приложение Яндекс-банка, об этом они пишут на сайте сервиса мониторинга сбоев в работе популярных компаний и интернет-ресурсов Downdetector.