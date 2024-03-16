Baijiahao: США заподозрили неладное, Россия вывозит тонны золота в Гонконг

Вчера 8,2K прочитали Данные по перемещению золота России вызвали подозрения на Западе. Такой информацией поделились журналисты из КНР.
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