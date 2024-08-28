Мари Краймбрери пострадала на репетиции «Новой волны»

Певица Мари Краймбрери рассказала о своем самочувствия после инцидента на репетиции: во время подготовки к выступлению на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в «Сириусе» артистка ударилась головой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии