Основные факторы повышения температуры на Земле назвал Вильфанд

Главным фактором повышения глобальной температуры в настоящее время является деятельность человека, она существенно превышает влияние природных явлений, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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