Токаев предложил Путину «заморозить конфликт» на Украине, «поставить на заморозку всё это дело»

Юрий Золотарев

Токаев! Ты совсем из ума выжил?? Путаешь Украину с БандероЖОПией? Россия НЕ ВОЮЕТ с Украиной! Россия воюет с бандеровщиной, и очень хочет ее (ССУКУ!!) уничтожить до плинтуса! А "прекратить это дело", как ты мечтаешь, это значит дать шанс бандеровщине - НЕлюдям! - укрепиться и продолжить терроризировать ЛЮДЕЙ! Или тебя это не колышет? И ты в лозунге "херроямслава" не видишь "ничего предосудительного"? Или для тебя доставать вилами детишек из-под кровати - это НОРМА, как для "херроев", которым "слава"?