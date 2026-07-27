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Токаев предложил Путину «заморозить конфликт» на Украине, «поставить на заморозку всё это дело»

Токаев предложил Путину «заморозить конфликт» на Украине, «поставить на заморозку всё это дело»

Накануне Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели встречу в Омске на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Токаев! Ты совсем из ума выжил?? Путаешь Украину с БандероЖОПией? Россия НЕ ВОЮЕТ с Украиной! Россия воюет с бандеровщиной, и очень хочет ее (ССУКУ!!) уничтожить до плинтуса! А &quot;прекратить это дело&quot;, как ты мечтаешь, это значит дать шанс бандеровщине - НЕлюдям! -  укрепиться и продолжить терроризировать ЛЮДЕЙ! Или тебя это не колышет? И ты в лозунге &quot;херроямслава&quot; не видишь &quot;ничего предосудительного&quot;? Или для тебя доставать вилами детишек из-под кровати - это НОРМА, как для &quot;херроев&quot;, которым &quot;слава&quot;?
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1 м.
Валентин Громов
я согласен но газ и нефть поставки без платнои снятие 3 пакетов
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1 м.
Александр Попов
СВОЛОЧИ, пользуются: граница большая, начинают ВЫЛИЗЫВАТЬ ЗАПАДНЫЕ ЗАДНИЦЫ.😡😡😡
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1 м.