Накануне Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели встречу в Омске на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Токаев предложил Путину «заморозить конфликт» на Украине, «поставить на заморозку всё это дело»
Комментарии
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Юрий Золотарев
Токаев! Ты совсем из ума выжил?? Путаешь Украину с БандероЖОПией? Россия НЕ ВОЮЕТ с Украиной! Россия воюет с бандеровщиной, и очень хочет ее (ССУКУ!!) уничтожить до плинтуса! А "прекратить это дело", как ты мечтаешь, это значит дать шанс бандеровщине - НЕлюдям! - укрепиться и продолжить терроризировать ЛЮДЕЙ! Или тебя это не колышет? И ты в лозунге "херроямслава" не видишь "ничего предосудительного"? Или для тебя доставать вилами детишек из-под кровати - это НОРМА, как для "херроев", которым "слава"?
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1 м.
Валентин Громов
я согласен но газ и нефть поставки без платнои снятие 3 пакетов
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1 м.
Александр Попов
СВОЛОЧИ, пользуются: граница большая, начинают ВЫЛИЗЫВАТЬ ЗАПАДНЫЕ ЗАДНИЦЫ.😡😡😡
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1 м.
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