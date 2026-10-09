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Царьград

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Налоговая служба изменит ставки налога для россиян в 2027 году

Налоговая служба изменит ставки налога для россиян в 2027 году

С 2027 года в России дивиденды и доходы от имущества объединят с трудовыми доходами в единую налоговую базу.

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