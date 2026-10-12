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Регионы России

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Минобороны России сообщает об уничтожении 33 украинских беспилотников 12 октября

Минобороны России сообщает об уничтожении 33 украинских беспилотников 12 октября

Сообщается, что сбитые дроны были перехвачены в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Орловская область граничит с Тульской областью на юге и юго-западе, где в это же время беспилотники не достигли территории из-за эффективной работы ПВО.

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