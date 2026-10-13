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Царьград

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ЧП под Ростовом: Вспыхнул склад на площади 9000 кв.м. Все подробности

ЧП под Ростовом: Вспыхнул склад на площади 9000 кв.м. Все подробности

Крупный пожар вспыхнул днем 13 октября на территории предприятия "Аксайкардандеталь" в Аксае Ростовской области.

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