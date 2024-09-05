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Пегула о том, что с 7-й попытки выиграла в 1/4 ТБШ: «Наконец-то – наконец-то – могу сказать, что я полуфиналистка»

Пегула о том, что с 7-й попытки выиграла в 1/4 ТБШ: «Наконец-то – наконец-то – могу сказать, что я полуфиналистка»

Она обыграла Игу Швентек (6:2, 6:4) и с седьмой попытки смогла выиграть четвертьфинал на «Большом шлеме».

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