Армения заявила о признании Палестины

Армения признает Государство Палестина, заявили в МИД республики.«Подтверждая свою приверженность международному праву и принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов, Республика Армения признает Государство Палестина», – сказано в заявлении.
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