В Роспотребнадзоре объяснили, какие прививки нужны взрослым

В Роспотребнадзоре перечислили вакцины, которые необходимо получать взрослым. Некоторые из них нужно обновлять каждые 3-10 лет, как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Челябинской области.
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