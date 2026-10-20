ПАРИЖ, 20 октября. /ТАСС/. Префектура полиции Парижа вновь объявила о продлении комендантского часа в ряде районов французской столицы после массовых беспорядков, происходивших на ее улицах в минувшие выходные.
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