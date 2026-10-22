Телеканал "78" Персонажей отловили в рамках масштабной спецоперации в нескольких регионах России.
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Свежие комментарии
- «Вы не европейцы»...
- Надо ли в России ...
- «Вы не европейцы»...
Сажать и на долго...
Спинным мозгом чувствую - мигранты! Кому же ещё быть!
во время 2 мировой тоже в стране находились ублюдки и мародеры. уничтожать их на месте по законам военного времени, а то еще кормить их в тюряге. В тюрьмах создают человеческие условия, им-то это зачем? Такие выродки рода человеческого, должны просто хлебать баланду, спать на соломе, они никогда не раскаются, им это не дано в принципе, нет у них этих зон в мозге, просто отсутствуют, это антиподы человека.
На любой войне есть племя шакалов, которое надо уничтожать. Предлагаю, чтобы соблюсти законы РФ, данных ублюдков отправлять на ЛБС, а уж что там происходит... Да мало ли что. Главное, чтобы ублюдков стало меньше.
Нашу страну превратили в клондайк, для мошенников
Почему сделан акцент на том, что "мошеннические схемы" выполняют именно с участниками СВО. Естественно, там где идут выплаты из бюджета - всегда найдутся те, кто на этом захочет "заработать".
Ужесточить наказачие за подобные "деяния" - вероятно имеет смысл с конфискацией имущества, в том числе и у близких родственников.
Таких ,только на пожизненное!!!!
Пора проводить референдум о смертной казни! Пора снижать возраст уголовной ответственности с 12 лет!
Пора вводить смертную казнь .