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Следить проще, а выслать быстрее: что решили делать с мигрантами в Челябинской области

Следить проще, а выслать быстрее: что решили делать с мигрантами в Челябинской области

В полиции напомнили, что изменится в жизни иностранцев.Большое совещание по миграционной политике под председательством начальника Главного управления МВД России по Челябинской области генерал-майора полиции Сергея Космачева прошло в региональном полицейском Главке.

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