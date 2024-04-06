Вильфанд: В Центральной России ожидается сложная ситуация с половодьем

Представитель Гидрометеорологического научно-исследовательского центра Российской Федерации Роман Вильфанд обратил внимание на то, что уровень воды добрался до критической планки в множестве частей державы.
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